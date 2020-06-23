أسعار النفط تسجل 42.82 دولارا لخام برنت و40.35 للخام الأمريكى

كتبت – مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 42.82 دولار للبرميل لخام برنت والذي انخفض بمقدار 26 سنتا أو ما يعادل0.6% بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.35 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 38سنتا أو ما يعادل 0.9%.

واستقرت أسعار النفط اليوم، بعد أن شهدت جلسة متقلبة نتيجة حالة من الارتباك إزاء مصير الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد تصريحات مفاجئة أدلى بها بيتر نافارو المستشار التجارى للبيت الأبيض، قال فيها إن الاتفاق الذي كان جرى التوصل إليه بشق الأنفس "انتهى"، لكن تأكيدات من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت لاحق بأن الاتفاق لايزال قائما هدأت الأعصاب المتوترة وفقا لرويترز .

يذكر أن تحالف أوبك بلس قد توصل إلي اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري العاشر "غير العادي" بموجب هذا الاتفاق بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل يوميا منذ بداية الشهر الماضي، وذلك لفترة أولية تبلغ شهرين تنتهي مع نهاية الشهر الجاري وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق عليه 7.7 مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدره 5.8مليون برميل يوميا لمدة ستة عشر شهرا.

وكانت أسعار النفط الخام الآجلة قد سجلت مكاسب مع نهاية جلسات التداول بالأسواق الآسيوية الأسبوع الماضي حيث ارتفعت انشطة عقود خام برنت تسليم شهر أغسطس بنسبة 8.9% لتبلغ 42.19 دولار للبرميل عند التسوية كما ارتفعت انشطة عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر يوليو المقبل 9.6 دولار للبرميل ليتحدد سعر التسوية عند 39.75دولار للبرميل.