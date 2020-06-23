أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الثلاثاء الضأن بـ130 جنيها

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 23-6-2020 وذلك في محلات الجزارة على مستوى القاهرة والجيزة وفقا للأسعار المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجل كيلو الكندوز أسعار تتراوح بين 120- 150 جنيها، والبفتيك والاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو.

وتراوحت أسعار الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيها، الكبدة البلدى بين 120-150 جنيها الكيلو،و أسعار البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو

بينما سجلت أسعار اللحوم الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومديريات الطب البيطرى، تشن حملاتها البيطرية اليومية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، المرور على مجازر اللحوم ومحال الجزارة وأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.