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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. و"راميدا" في الصدارة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. و"راميدا" في الصدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23-6 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكل المؤشرات، وذلك بعدما تراجع المؤشر الرئيسي 4 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصرين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة،  كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 582.241 مليار جنيه.
 

إيقاف تداول 22 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، جلاكسو سميثكلاين، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العربية للمحابس، العربية لاستصلاح الأراضي، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، المجموعة المصرية العقارية، مستشفى النزهة الدولي، الكابلات الكهربائية المصرية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الألومنيوم العربية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الشمس للإسكان والتعمير، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الأهرام للطباعة والتغليف، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، سماد مصر (ايجيفرت).
 

البورصة تربح 2.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما تراجع المؤشر الرئيسي 4 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصرين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة،  كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 582.241 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 358.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.6 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.09%، والعرب على 5.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.41%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 21.6 مليون جنيه، 918.7 ألف جنيه، 118.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.4 مليون جنيه، 109.8 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1663 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12371 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2146 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 740 نقطة.
 
وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

 
-  العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 4.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20.60%.
 
 
- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 16.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.54%.
 
 
- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 41.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.
 
 
- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 78.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.
 
 
-  العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 8.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.42%.
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

-  بنك قناة السويس بسعر إغلاق 6.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.86%.
 
-  العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.167 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.31%.
 
-  السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 6.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.20%.
 
- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 5.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.14%.
 
-  العربية للصناعات الهندسية بسعر  إغلاق 10.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.10%.
 
 

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