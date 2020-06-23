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أزمة سد النهضة هانحارب ولا إيه / سيلفى تيوب

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:52 م
أزمة سد النهضة هانحارب ولا إيه / سيلفى تيوب أزمة سد النهضة
كتب: أسامة طلعت

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يطرح اليوم السابع حلقة جديدة من البرنامج الإسبوعى سيلفى تيوب والذى تناول أزمة سد النهضة والحلول الخاصة بالأزمة خاصة بعد تصعيد الأمر لمجلس الأمن الذى يستطيع إيقاف ملئ السد بقرار يصدره الأعضاء الدائمين بالمجلس وهو ما ينتظره المصريين بعد مفاوضات كثيرة وطويلة مع الجانب الأثيوبى كانت التعنت هو طابع الأثيوبين فيه.

ويطرح البرنامج أن فكرة الحرب غير مطروحة وأن المصريين لا يكنون سوى الحب للأشقاء الأثيوبين كما أن السد يمكن أن يمتلئ دون الإضرار بمصر بأمر بسيط وهو ملئه على مدار 10 أعوام وقتها لن يتضرر أحد وتصنع أثيوبيا ما تريده بلاسد بعد ذلك.

أزمة سد النهضة (4)

برنامج سيلفى إسبوعى ساخر يناقش الأوضاع في مصر.

أزمة سد النهضة (1)
 
أزمة سد النهضة (2)
 

سيلفى تيوب

سد النهضة

اثيوبيا

مصر

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