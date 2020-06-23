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أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام الكعبة المشرفة
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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