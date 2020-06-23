أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى
أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العامالثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:00 ص
الكعبة المشرفة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
وزير الأوقاف: ثواب الصدقة وقت العسر والشدة أعظمالإثنين، 22 يونيو 2020 10:28 م
وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضىالإثنين، 22 يونيو 2020 09:57 م
وزير الأوقاف: ندعم قرار المملكة العربية السعودية بشأن الحجالإثنين، 22 يونيو 2020 09:20 م
الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار الشامل فى اليمنالإثنين، 22 يونيو 2020 07:35 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة