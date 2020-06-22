847 عالقا يغادرون مطار القاهرة على متن 6 رحلات استثنائية

كتب أحمد مصطفى

غادرت مطار القاهرة، اليوم الإثنين، 5 رحلات دولية، لإجلاء عدد من العالقين، وبعض ذوى الإقامات الدائمة بلغ عددهم 847 راكبا، حيث ذكر مصدر بمطار القاهرة أن المطار شهد مغادرة 5 رحلات إلى كلا من الخرطوم رحلتين على متنهما 280 راكبا، ورحلة أخرى غادرت إلى اليمن وعلى متنها 150 راكبا، كما غادرت رحلة أيضا إلى عمان وعلى متنها 140 راكبا، فى حين غادرت الرحلة الأخيرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت وعلى متنها 7 ركاب.

ويشهد تشغيل الرحلات الاستثنائية، حالة تراجع بعد إعلان العديد من الدول استئناف حركة الطيران الطبيعة فى الأول من يوليو المقبل.

جدير بالذكر أن كافة الركاب القادمين للمطارات المصرية يخضعون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.