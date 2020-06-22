6 ملفات تنتظر رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادى.. أبرزها جذب الاستثمار الأجنبى

كتب أحمد حمادة

أعلن صندوق مصر السيادى اليوم الاثنين عن تعيين عبد الله الإبياري رئيسا لقطاع الاستثمار بالصندوق ضمن إستراتيجية تستهدف إستقطاب الكفاءات المؤهلة لتنفيذ خطة عمل الصندوق في المرحلة المقبل.

وهناك عدد من الملفات الرئيسية التى تنتظر ذلك القطاع خلال المرحلة القادمة لعل أبرزها هو كيفية جذب الاستثمار سواء الأجنبى أو عن طريق الشراكة المحلية، خلال المرحلة القادمة فى قطاع الصحة وذلك بعدما كشف انتشار وباء كورونا عن أهمية الاستثمار فى ذلك القطاع وذلك من خلال التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية إضافة إلى تطوير المنظومة الصحية من خلال استثمارات مباشرة.

ويأتى القطاع الثانى من حيث الأهمية فى ظل انتشار كورونا هو قطاع الغذاء وهذا القطاع يشمل تطوير الوسائل والمعدات الزراعية اضافة إلى الاستثمار فى الاستطصلاح الزراعي، الماشية، إضافة إلى الاستثمار فى التصنيع الغذائي .

والقطاع الثالث والمرتبط بكورونا هو الاستثمار فى التعليم، نظرا لأهمية تقديم للمجتمع مواطن مؤهل وقادرعلى تقديم ما تعلمه لخدمة الوطن .

ويمثل قطاع البنية التحتية أحد أهم القطاعات التى تسعى الدولة لزياتدة الاستثمار فيها فى ظل سياسة التوسع وانشاء مدن جديدة، كما انه يأتى فيها الاستثمار فى قطاعات محطات توليد الكهرباء والطاقة، وأيضا محطات تنقية المياه والمخازن واللوجستيات وأخيرا تكنولوجيا المعلومات التى ظهرت أهميتها مع انتشار فيروس كورونا وهو كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة .

ويأتى ضرورة الانتهاء من وضع التصور النهائي لمجمع التحرير والذى يعد أحد اهم الاملاك التى دخلت الى الصندوق الفترة القادمة وهو يمثل أحد أهم المعالم والأصول المصرية وهو أحد المبانى التى يسعى العديد من المستثمرين إليه ويأتى الاستثمار فى مجمع التحرير على ثلاثة محاور وهي دراسة مشاركة شركات للإدارة لبدء الاستثمار بجانب الحوار مع عدد من المستثمرين فى القطاع العقارى والسياحي بجانب الحديث مع ثلاث مجموعات من الفنادق العالمية لوضع رؤية لتطوير المجمع.

ويأتى حصر الأصول التابعة للدولة ووضع الاستراتيجية المناسبة لاستغلال تلك الأصول كيفية استثمارها بما يخدم الوطن على سبيل المثال المبانى التابعة للوزارات بمنطقة وسط البلد وبعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا الاستفادة من الشراكات الدولية مع الصناديق السيادية الأخرى .