اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

47 مخالفة متنوعة فى جولة محافظ الغربية لمدينتى المحلة وسمنود

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:41 م
47 مخالفة متنوعة فى جولة محافظ الغربية لمدينتى المحلة وسمنود الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى بيان له ، عن تحرير 47 مخالفة متنوعة ، ما بين عدم إرتداء الكمامة والسير عكس الاتجاه وصف ثان والانتظار الخاطئ .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم بمدينتى المحلة وسمنود وقرية الناصرية والناويه وميت عساس ، والتى رافقه خلالها رئيس مركز ومدينه المحلة ورئيس حى ثان المحلة ورئيس مركز ومدينة سمنود .

وفى مدينة المحلة الكبرى ،  تابع محافظ الغربية الأعمال الجارية لمجزر حصة شبشير الآلى ، كما أمر بغلق وتشميع ملعب خماسى لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء ، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب بعض عريات الماكولات والمشروبات المتنقلة .

وشدد الدكتور طارق رحمى على رئيس مركز ومدينة سمنود ، باتخاذ الإجراءات القانونية مع المعتدين على شط إحدى الترع الموجوده بالمدينة وإقامة مجموعة من الورش الغير مرخصة عليها وإزالة التعدى وتجميل المكان وعمل سور لمنع التعدى مرة ؟أخرى وتخصيصه متنزه للمواطنين.

من ناحية اخرى أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، القرار رقم 646 لسنة 2020 بتكليف أحمد المغاورى محمد سليمان رئيس مركز ومدينة قطور السابق ، للعمل مديرا لإدارة إيرادات الغربية بديوان عام المحافظة .

وأجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، حركة تنقلات محدودة بين مدراء 3 إدارات بالمحافظة ، حيث تم تغيير مديرى إدارات الشئون القانونية والموارد البشرية والشئون المالية، حيث صدر قرار بنقل كل من شوقى عبد الحميد مدير عام الشئون المالية والإدارية لحى ثان طنطا، وتعيين عبد الشافى كمال رئيس مدينة السنطة السابق مديرا عاما للشئون القانونية، ونقل سميحة احمد مدير الإدارة الحالى للعمل بحى اول طنطا .

كما تقرر تعيين أشرف كمال وكيل إدارة الموارد البشرية للعمل بدلا من اسامة زكريا الذى تم نقله لمجلس مدينة طنطا، وتعيين محمود عمارة مديرا عاما للشئون المالية والإدارية بدلا من شوقى عبد الحميد.

 


اخبار عاجله

محافظ الغربية

سمنود

عدم ارتداء الكمامة

مخالفات للسائقين

مجزر حصة شبشير

اخبار مصرية

اخبار الحوادث

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعيين أحمد المغاورى مديراً لإدارة الإيرادات بديوان محافظة الغربية

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:06 م

محافظ الغربية يقرر غلق ملعب مخالف فى جولته بمدينة المحلة الكبرى (صور)

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:50 م

نائب محافظ الغربية: استئناف الأعمال للمبانى الصادر لها ترخيص الأسبوع المقبل

الأحد، 21 يونيو 2020 11:16 م

محافظ الغربية: ممرات آمنة لطلاب الثانوية العامة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان

الأحد، 21 يونيو 2020 11:13 م

مصرع طفل دهسته سيارة ميكروباص فى زفتى بمحافظة الغربية

الأحد، 21 يونيو 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة