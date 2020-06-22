47 مخالفة متنوعة فى جولة محافظ الغربية لمدينتى المحلة وسمنود

الغربية - عادل ضرة

كشف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى بيان له ، عن تحرير 47 مخالفة متنوعة ، ما بين عدم إرتداء الكمامة والسير عكس الاتجاه وصف ثان والانتظار الخاطئ .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم بمدينتى المحلة وسمنود وقرية الناصرية والناويه وميت عساس ، والتى رافقه خلالها رئيس مركز ومدينه المحلة ورئيس حى ثان المحلة ورئيس مركز ومدينة سمنود .

وفى مدينة المحلة الكبرى ، تابع محافظ الغربية الأعمال الجارية لمجزر حصة شبشير الآلى ، كما أمر بغلق وتشميع ملعب خماسى لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء ، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب بعض عريات الماكولات والمشروبات المتنقلة .

وشدد الدكتور طارق رحمى على رئيس مركز ومدينة سمنود ، باتخاذ الإجراءات القانونية مع المعتدين على شط إحدى الترع الموجوده بالمدينة وإقامة مجموعة من الورش الغير مرخصة عليها وإزالة التعدى وتجميل المكان وعمل سور لمنع التعدى مرة ؟أخرى وتخصيصه متنزه للمواطنين.

من ناحية اخرى أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، القرار رقم 646 لسنة 2020 بتكليف أحمد المغاورى محمد سليمان رئيس مركز ومدينة قطور السابق ، للعمل مديرا لإدارة إيرادات الغربية بديوان عام المحافظة .

وأجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، حركة تنقلات محدودة بين مدراء 3 إدارات بالمحافظة ، حيث تم تغيير مديرى إدارات الشئون القانونية والموارد البشرية والشئون المالية، حيث صدر قرار بنقل كل من شوقى عبد الحميد مدير عام الشئون المالية والإدارية لحى ثان طنطا، وتعيين عبد الشافى كمال رئيس مدينة السنطة السابق مديرا عاما للشئون القانونية، ونقل سميحة احمد مدير الإدارة الحالى للعمل بحى اول طنطا .

كما تقرر تعيين أشرف كمال وكيل إدارة الموارد البشرية للعمل بدلا من اسامة زكريا الذى تم نقله لمجلس مدينة طنطا، وتعيين محمود عمارة مديرا عاما للشئون المالية والإدارية بدلا من شوقى عبد الحميد.