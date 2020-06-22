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4.5 مليون دولار من "الأمريكية للتنمية الدولية" لجنوب السودان لمكافحة كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:04 م
4.5 مليون دولار من "الأمريكية للتنمية الدولية" لجنوب السودان لمكافحة كورونا نازحين فى جنوب السودان- ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية أنها تلقت تبرع من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بقيمه بـ 4.5 مليون دولار لمساعدة عشرات الآلاف من الأشخاص في جنوب السودان لمواجهة وباء كورون، حيث سجلت جنوب السودان أكثر من 1800 إصابة، بينما توفي 32 منذ بداية الوباء العالمي. كما تراقب السلطات أكثر من 1680 شخصًا آخر من المتصلين بالمصابين.

وقالت تينا يو، رئيسة فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية : "سيسمح هذا التمويل للعاملين في الخطوط الأمامية بمواصلة مكافحة كوفيد-19 في الأماكن الأكثرعرضة لخطر الإصابة ومنهم من هم فى مخيمات النزوح في المناطق الحضرية وشبه الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية في جوبا، حيث توجد إمكانية محدودة للحصول على إمدادات المياه الموثوقة".

 

 

 

 


جنوب السودان

الأمم المتحدة

الهجرة الدولية

الوكالة الامريكية للتنمية

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