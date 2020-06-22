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يونانى ينتحل صفة طبيب أورام ويعالج مرضى السرطان بالمخدرات

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:35 م
يونانى ينتحل صفة طبيب أورام ويعالج مرضى السرطان بالمخدرات السرطان
كتبت: هناء أبو العز

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تصدرت قضية  رجل يبلغ من العمر 47 عامًا اعتقل في أثينا الأسبوع الماضي، العناوين الرئيسية لصحف اليونان، اليوم، استعدادًا لمحاكمته، بعد أن انتحل صفة طبيب متخصص فى الأورام السرطانية، وخدع  45 شخصًا على الأقل على مدى عامين ، مما أدى إلى وفاة ثلاثة من مرضى السرطان .

ويواجه المتهم، اتهامات بالقتل الخطأ والاتجار بالمخدرات والاحتيال على المرضى، بعد أن ادعى أنه  باحث في مركز طبي سويسري ، متخصص في جراحة الأطفال وأورام الأطفال ، ورائد طرق العلاج الجديدة ، وخدع عشرات المرضى.

وبسببه توفى  ثلاثة مرضى تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 سنة ، ورجل عمره 76 سنة بعد أن أعطاهم مخدرات على أنها أدوية، تسببت فى وفاتهم.

 


يونانى

انتحال صفة طبيب

المخدرات

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