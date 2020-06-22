ولى عهد دبى يستعرض مهاراته فى لعبة التنس.. "فيديو"

كتب هيثم سلامة

يستعرض حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، بين الحين والآخر مغامراته ومهاراته فى عدد من الرياضات التي يمارسها، من ضمنها السباحة والصيد والغطس والفروسية، والتى كان آخرها مشاركته فى مشروع دبي للسلاحف، حيث ساهم فى إطلاق سراح إحدى السلاحف الصغيرة في أعماق البحر، إلا أنه في تلك المرة كشف عن مهاراته فى ممارسة رياضة التنس.

حمدان بن محمد بن راشد، شارك متابعيه عبر حسابه موقع "إنستجرام"،صورة أثناء ممارسته التنس فى صالة الألعاب الرياضية، وسط حفاوة كبيرة من جمهوره.

يشار إلى أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، حرص على المشاركة في مغامرة جديدة ضمن مغامراته المعتادة، في مشروع دبي للسلاحف، بعد أن ساهم في إطلاق سراح احدى السلاحف الصغيرة في أعماق البحر ونشر ولى عهد دبي، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وثق فيها رحلة انطلاق السلحفاة من على الشاطئ في مدينة جميرا إلى وسط البحر.



