اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 11:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ولى عهد دبى يستعرض مهاراته فى لعبة التنس.. "فيديو"

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:34 م
ولى عهد دبى يستعرض مهاراته فى لعبة التنس.. "فيديو" ولى عهد دبى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعرض حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، بين الحين والآخر مغامراته ومهاراته فى عدد من الرياضات التي يمارسها، من ضمنها السباحة والصيد والغطس والفروسية، والتى كان آخرها مشاركته فى مشروع دبي للسلاحف، حيث ساهم فى  إطلاق سراح إحدى السلاحف الصغيرة في أعماق البحر، إلا أنه في تلك المرة كشف عن مهاراته فى ممارسة رياضة التنس.

حمدان بن محمد بن راشد، شارك متابعيه عبر حسابه موقع "إنستجرام"،صورة أثناء ممارسته التنس فى صالة الألعاب الرياضية، وسط حفاوة كبيرة من جمهوره. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@faz3 & @uncle_saeed playing #paddeltennis at @nas_sc 🎾

A post shared by Group Fazza | قروب فزاع (@groupfazza) on

يشار إلى أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، حرص على المشاركة في مغامرة جديدة ضمن مغامراته المعتادة، في مشروع دبي للسلاحف، بعد أن ساهم في إطلاق سراح احدى السلاحف الصغيرة في أعماق البحر ونشر ولى عهد دبي، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وثق فيها رحلة انطلاق السلحفاة من على الشاطئ في مدينة جميرا إلى وسط البحر.

ولى عهد دبى يمارس رياضة التنس (1)
 
ولى عهد دبى يمارس رياضة التنس (2)
 
يأتى  بعد مشاركته صورة تجمعه مع والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، وهى عبارة عن صورة كبيرة مرسومة لحاكم دبى وولى عهده معلقة على جداران إحدى غرف القصر، ونشر ولى عهد دبى، الصورة عبر خاصية "ستورى" على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، والتى ظهر أمامها حصان ذهبى،  يعرف عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولى عهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، حبهما للخيول، وممارستها لرياضة الخيل بمهارة فائقة، إضافة إلى مشاركتهما فى سباقات عديدة للخيول والتى يفوزا بها عادة.
 

ولى عهد دبى يمارس رياضة التنس (3)

 


ولى عهد دبى

حمدان بن محمد بن راشد

حمدان بن راشد

تنس

رياضة التنس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة