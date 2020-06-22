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ولى العهد السعودى يمنح قطعة أرض وسكن لمتضررين من مشروع نيوم

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:37 م
ولى العهد السعودى يمنح قطعة أرض وسكن لمتضررين من مشروع نيوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشف أمير منطقة تبوك السعودية فهد بن سلطان، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمر بمنح قطعة أرض وسكن جاهز مجانا، سواء كان في الساحل أو تبوك لأهالي منطقة نيوم، وفقا لصحيفة سبق السعودية، كما وجه ولي العهد السعودي بصرف تعويضات لأهالي منطقة مشروع نيوم وكلف بتأهيل أبناء وبنات المنطقة للعمل في المشروع، الذي تقدر استثماراته بنحو 500 مليار دولار.

 

وأوضح: "توجيهات ولي العهد جاءت بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض، وذلك في الساحل أو محافظة ضباء أو مدينة تبوك، بالإضافة إلى عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك قيام شركة نيوم بإعداد برنامج لاستقطاب أبناء وبنات المنطقة في دورات تدريبية تسهم في إيجاد أعمال لهم في هذه المشروعات".

 

وفي نهاية اللقاء سلم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، للمستفيدين التعويضات المخصصة لهم والمنح الإضافية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن التعويضات ستكون متتالية على دفعات خلال الأسابيع القادمة بمشيئة الله.

 

وفي مايو الماضي، أعلن البرنامج السعودي "تنمية"، عن بدء صرف تعويضات مالية لأصحاب العقارات الواقعة في المرحلة الأولى من مشروع مدينة "نيوم" في مراكز شرما وقيال والخريبة والعصيلة والصورة وبئر فحيمان.

 

ويوصف "نيوم" بالمشروع الأكثر طموحا على مستوى العالم، حيث يتم تطويره على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي في السعودية بتوفيره لمصادر دخل متنوعة من خلال القطاعات الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

 

وانطلق العمل في مشروع مدينة "نيوم"، حيث تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسة، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في 2025.


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