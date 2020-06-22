اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 01:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وكيل وزارة الصحة بالشرقية: استعدنا 600 جهاز مسحة بعد اختفائها بـ8 ساعات

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:21 ص
وكيل وزارة الصحة بالشرقية: استعدنا 600 جهاز مسحة بعد اختفائها بـ8 ساعات طلاب الثانوية العامة
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، "الحمد لله اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة مر بخير وكانت هناك ورش عمل وتعليمات بالتعاون التام مع وزارة التربية والتعليم".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مع الإعلامى وائل الإبراشى المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: لم نلاحظ أي حالات اشتباه وكل ملاحظاتنا هو انخفاض لمستوى السكر في الدم لأحد المراقبين وارتفاع لدرجات حرارة لاثنين من الطلاب ومر اليوم بخير وسلام.

وعن سرقة 600 جهاز مسحة، قال إنه أول أمس تم ملاحظة اختفاء 600 جهاز مسحة وتم التوجه إلى المعمل وأبلغنا المحافظ ومدير الأمن ووزارة الصحة وتم معاينة المكان والتحقيق وبعد 8 ساعات عادت المسروقات والاتهام موجه لأمين المخزن والفنى وكانت مخزنة وبعد التحقيق معهم أرشدوا على المكان وعادت الأجهزة قبل مرور 8 ساعات وهو عبارة عن شريط للكشف عن فيروس سى.


الصحة

امتحانات الثانوية

الشرقية

المعامل

طلاب الثانوية العامة

الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

"الصحة العالمية": ارتفاع قياسى فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا

"الصحة العالمية": ارتفاع قياسى فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا

حالات تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

حالات تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

الصحة: الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن تتسبب فى العدوى بكورونا

الصحة: الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن تتسبب فى العدوى بكورونا

آليات برامج ضبط النمو السكانى. توعية 15 مليون سيدة فى سن الإنجاب الأبرز

آليات برامج ضبط النمو السكانى. توعية 15 مليون سيدة فى سن الإنجاب الأبرز

طارق شوقى: طلاب الثانوية العامة شعروا بالارتياح من امتحان اليوم الأول

طارق شوقى: طلاب الثانوية العامة شعروا بالارتياح من امتحان اليوم الأول

مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة