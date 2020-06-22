وفد الحكومة السودانية يتلقى دعوة للحوار مع "الحركة الشعبية - جناح الحلو"

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أعلن وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، اليوم الاثنين، تلقيه دعوة رسمية من وساطة المفاوضات في دولة جنوب السودان، لحضور جلسة حوار غدا /الثلاثاء/ عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، مع الوفد المفاوض للحركة الشعبية شمال قيادة عبدالعزيز الحلو.

وذكر محمد حسن عثمان التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام - في بيان اليوم - أن أجندة الحوار ستشمل: وقف العدائيات، القضايا الإنسانية، ومواصلة الحوار حول إعلان المبادئ.

وأكدت الحكومة السودانية جاهزيتها وحرصها على مواصلة الحوار وكسر جمود التفاوض مع (الحركة الشعبية - شمال)، سعياً للوصول إلى سلام عادل وشامل يعالج قضايا الحرب والسلام في السودان.