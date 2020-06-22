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وفاة زوجة عضو بـ"الشورى" السعودى بعد إصابتها بكورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:27 ص
وفاة زوجة عضو بـ"الشورى" السعودى بعد إصابتها بكورونا عبدالله الفوزان عضو مجلس الشورى السعودى
إيمان حنا

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نعى عضو مجلس الشورى السعودى الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطنى، الدكتور عبد الله الفوزان، زوجته علياء عبد الله الرقابى، التى وافتها المنية مساء أمس الأحد بمدينة الرياض، وذلك بعد أن أعلن تسلل فيروس كورونا لأفراد أسرته قبل أربعة أيام، حسبما ذكرت "سبق".

وتفصيلاً، جاء ذلك فى تغريدة بثها عبر حسابه الرسمى بمنصة تويتر، جاء فيها: "إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتى علياء عبدالله الرقابى أُم خالد. فاللهم يا حى يا قيوم اجعلها من الشهداء، واغفر لها، وارحمها، ونقِّها من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس".

واختتم "الفوزان" تغريدته بسؤال الله أن يجمعه بها مع نبيه وعباده الصالحين فى جنات النعيم "إنَّا لله وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون".

وكان "الفوزان" قد أعلن عبر تغريدة له قبل أربعة أيام إصابة أفراد أسرته بالفيروس، جاء فيها: "تسلل فيروس كورونا إلى بعض أفراد أسرتي رغم الحرص على الاحترازات. أسأل الله العلي القدير لهم وللمصابين كل السلامة، وأن يجعل ما أصابهم تكفيرًا لذنوبهم.. اللهم لك الحمد في السراء والضراء.. لا تنسوهم من دعائكم، لا حرمكم الله الأجر وإنَّا لله وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون".

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر أمس الأحد، تسجيل (3379) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 157.612 إصابة، وتسجيل (37) حالات وفيات ، ليرفع عدد الوفيات إلى 1.267 حالة، في المقابل تم تسجيل (2213) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (101,130).

وفى وقت سابق، قال الناطق الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، إن احتمالية وجود موجة ثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" شىء وارد فى مثل هذا النوع من الأوبئة.


وفاة زوجة عضو بالشورى السعودى

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السعودية

وباء كورونا

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