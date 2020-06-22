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وفاة أول طبيب في البحرين متأثرا بفيروس كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:05 م
وفاة أول طبيب في البحرين متأثرا بفيروس كورونا وفاة أول طبيب في البحرين متأثرا بفايروس كورونا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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توفى أول طبيب في مملكة البحرين متأثرا بفيروس كورونا، بحسب صحيفة أخبار الخليج البحرينية، حيث أعلن مستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين عن وفاة الطبيب سولومون فيناي كومار، أحد أطباء الرعاية الأولية والخط الأمامي لمحاربة مرض فايروس كورونا كوفيد -19، ليكون أول طبيب في البحرين يستسلم للفايروس.

وسجلت مملكة البحرين أمس رقما مبشرا في عدد المتعافين من فيروس كورونا «كوفيد-19» بإعلان وزارة الصحة تعافي 626 حالة مقابل تسجيل 434 إصابة جديدة.

وأسفرت الفحوص المخبرية التي أجرتها الصحة أمس البالغ عددها 7379 تأكيد إصابة 273 حالة لعمالة وافدة، و158 حالة لمخالطين لحالات قائمة و3 حالات قادمة من الخارج، وأعلنت الوزارة تعافي 626 حالة لترتفع قائمة المتعافين في المملكة منذ مارس الماضي إلى 16419.

وذكرت الوزارة أن هناك 169 حالة يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج، منها 32 حالة تخضع لرعاية صحية مركزة، في حين أن 5250 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5282 حالة قائمة.

وفي السياق ذاته سجلت وزارة الصحة البحرينية خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاث وفيات بكورونا؛ إذ تم إعلان وفاة وافد يبلغ من العمر 52 عاما صباح أمس تبعه إعلان حالتي وفاة بعد 12 ساعة؛ الأولى لمواطن يبلغ من العمر 88 عاما، والأخرى لمواطن يبلغ من العمر 64 عاما. 


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البحرين

وفاة طبيب

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