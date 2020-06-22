وفاة أخصائى باطنة بمستشفى زفتى العام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد

الغربية عادل ضرة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، عن وفاة الدكتور محمد عبد الحافظ أخصائي الباطنة بمستشفى زفتى العام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، كان الطبيب المتوفي قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس وجاءت نتيجة فحص عيناته ايجابيه وتم وضعه بالعزل الصحي، وتدهورت حالته الصحية وتوفي متأثرا بإصابته بالفيروس القاتل.

وكانت أعلنت مديرية الصحة بمحافظه الغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة عن تعافي 44حالة إصابة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، وخروجهم من مستشفيات العزل الصحي.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ان إجمالي عدد المتعافين من كورونا منذ بداية الجائحة وصل لـ1135 حالة حتى الآن.

وأضاف أن الجيش الأبيض يسطر ملحمة وطنية داخل مستشفيات العزل الصحي وتقديم الرعاية الصحية للمصابين والسهر على راحتهم طوال فترة تواجدهم بالعزل الصحي.