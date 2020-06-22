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وصول 8 رحلات طيران تقل 1360 عاملا مصريا من العالقين بالكويت.. اليوم

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:58 ص
وصول 8 رحلات طيران تقل 1360 عاملا مصريا من العالقين بالكويت.. اليوم رحلات طيران - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الإثنين، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول  العمل   بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت  يشهد حركة مغادرة لنحو 14 رحلة طيران تحمل علي متنها 2320 راكبا إلي مطارات 4 دول: مصر، والهند، والنيبال، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 8  رحلات تقل 1360 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلى 3 هى مطار القاهرة، وسوهاج، وأسيوط ، مشيرا إلى أن التقرير الذى تلقاه الوزير من المستشار العمالى بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات  مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم الأثنين  الموافق 22 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا   1360 عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولى علي الكويتية رقم  1645 قيام من مطار الكويت الساعة 5.05  وعلي متنها 130 عاملا  وتصل مطار سوهاج، أما الثانية علي الكويتية رقم  1653 وتغادر الكويت 8.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل إلي مطار سوهاج .

والثالثة الكويتية  رحلة رقم  1541  قيام من الكويت 8.30 وعلي متنها 260 عاملا ، وصول مطار القاهرة  ، أما الرحلة الرابعة  أير كايرو رقم  2502 قيام من الكويت 11.00علي متنها  145 عاملا  تصل لمطار سوهاج ، والرحلة الخامسة  علي الكويتية  رحلة 1543 قيام من الكويت 14.15 وتصل القاهرة وعلي متنها 260 عاملا .

أما الرحلة السادسة  علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05 وتصل القاهرة وعلي متنها 145 عاملا ، والسابعة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 20.00 وتصل مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والثامنة طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20.05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

العماله المصريه بالخارج

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