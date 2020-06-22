وزير الشباب ورئيس أكاديمية البحث العلمى يناقشان إنشاء مركز متكامل للابتكار

محمد صبحى

استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضه صباح اليوم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمركز شباب الجزيرة وتم مناقشة الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين فى معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، ويهدف البروتوكول إلي التعاون بين الطرفين في مجال الحاضنات التكنولوجيه ورياده الاعمال وجامعة الطفل.

وشدد وزير الشباب والرياضة على سرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة وإعتماد الخطة التنفيذية وبدء المركز فى تقديم خدماته للجمهور فى أكتوبر القادم، وقد أثنى وزير الشباب والرياضة على جهود أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمود صقر في دعم الحاضنات التكنولوجيه التي تهدف إلي احتضان رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن الحاضنة تختص بتقديم خدمات ما قبل الاحتضان ويتضمن برنامج تدريبي متكامل يشمل، أبحاث السوق Market research - انشاء نموذج العمل Business model - أختيار وترشيد أفكار العمل ideation - ريادة الأعمال المرنة.

واضاف صبحي انه من المقرر اقامة يوم لعرض الأفكار على مستثمرين Demo Day، وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والتدريب وعقد الاجتماعات، وكذلك الأحتضان التمويلي والعينى لعدد عشرة مشاريع ناشئة سنويا بعد أجتيازها جميع مراحل التقييم، والاحتضان التمويلي لعدد خمسة مشروعات ناشئة سنويا بعد اجتيازها جميع مراحل التقييم.

واوضح وزير الرياضة، ان الحاضنة ستقدم الإستشارات التسويقية والإدارية واللوجيستية ودراسات الجدوى، وإستضافة معارض للمشاريع الناشئة بغرض التشبيك بالمؤسسات المالية بالدولة والمستثمرين للتنسيق والدعم المادي، ومشاركة رواد الاعمال في تمثيل حاضنة الوزارة في المعارض والملتقيات والمسابقات المحلية والدولية.

ولفت أشرف صبحي بأن المستهدف سنويا كمخرجات من حاضنة الأعمال، هو تقديم تدريبات ما قبل الاحتضان والمتمثلة في الدعم والتوجيه المعرفي والقانوني والفنى والتسويقي لعدد 500 مشروع ريادى متميز ناتج عن تدريبات الوزارة في مجال ريادة الأعمال، وتقديم الدعم المالي بقيمة تتراوح من ١٠٠ الف إلى ٢٠٠ ألف لكل مشروع ، وكذلك تقدم الحاضنة الاحتضان المكانى للمشروع داخل مركز شباب الجزيرة لمدة عام لعدد 10 مشروعات ريادية متميزة بعد مرورها بكافة مراحل التقييم واللجنة الفنية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي وكوكبة متميزة من الخبراء والإستشاريين في مجال ريادة الاعمال .

وأوضح صقر، أن الدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية في دعم المجتمع العلمي في نشر ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في كل ربوع الجهورية لا يتحقق إلا من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية وعندما نتحدث عن برامج لدعم الابتكار وريادة الأعمال واحتضان النوابغ فإن وزارة الشباب والرياضة هى شريك استراتيجى وتلعب دورا محوريا فى بناء الانسان المصرى بالتعاون مع التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى. ويأتي التوسع فى إنشاء الحاضنات ودعم أنشطة الابتكار وريادة الأعمال ضمن سياسة وخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتى تولى أهمية قصوى لتأهيل شباب قادر على خلق فرصة العمل، وأضاف صقر أن الحاضنة المزمع إنشاؤها فى مركز شباب الجزيرة ستكون فريدة من نوعها ومتميزة وستقدم خدمات غير مسبوقة لكل شباب مصر وليس فقط طلاب الجامعات. ونسعى لضم شركاء جدد إلى برنامج الحاضنات التكنولوجية انطلاق لتغطية معظم الأقاليم المصرية والتخصصات التكنولوجية.