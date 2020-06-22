وزير الرى يكلف بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالى النيل ومعدلات سقوط الأمطار

كتبت ــ أسماء نصار

استعرض الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، بوزارة الموارد المائية والرى، موقف التنبؤ بموسم الفيضان القادم والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، ووجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار، ورفع تقرير يومى بالموقف.



وأشار بهاء الدين رئيس قطاع مياة النيل الى انه تم وضع تصور شامل لكافة سيناريوهات الفيضان للعام القادم واتخاذ التدابير اللازمة لكل سيناريو بما يحافظ علي المخزون الاستراتيجي لبحيرة السد، وكذلك ضمان تلبية الاحتياجات المائية .



وكلف وزير الرى الجهات المختصة بالوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الفيضان، والتأكد من جاهزية منظومة أمان السد العالي والمنشآت والاعمال الصناعية التابعة له والانتهاء من أعمال الصيانه الدورية لها.



وعرض رئيس قطاع حماية النيل موقف الفيضان وحجم الامطار على منابع النيل والهضبة الاستوائية وبحيرة فيكتوريا، و كافة السيناريوهات الموضوعة للتعامل مع المياه الواردة لإدارتها بالشكل الامثل الذى يلبى الاحتياجات المائية.



يذكر أن فيضان النيل يبدأ فى السودان فى شهر يوليو ويتم تسجيل الارتفاعات فى منسوبها أمام السد العالى أوائل أغسطس من كل عام .



