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وزير الرى يعقد اجتماعا بقيادات الوزارة لمتابعة الموقف المائى

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:10 ص
وزير الرى يعقد اجتماعا بقيادات الوزارة لمتابعة الموقف المائى وزير الرى
كتبت ــ أسماء نصار

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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل .

وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان القادم والخطط الموضوعة للتعامل معه وادارته  بما يعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.

ووجه عبد العاطي بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجارى المائية ، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.

وفى ضوء التكليفات الرئاسية لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع حيث الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات الماليه لعدد  200 عملية لتأهيل الترع بطول حوالى 1050 كم بقيمة تقديرية حوالى  2.8 مليار جنيه فى زمام حوالى 398 ألف فدان موزعة على 17 محافظة حتى الآن، ووجه الدكتور عبد العاطى بقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والاشراف على تنفيذ أعمال التأهيل وكذلك تقييم حالة الترع قبل وبعد التنفيذ .

أكد عبد العاطى على تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحة عالية فى ضوء تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة .

وتجدر الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ تأهيل 41 ترعة  بطول حوالى 120 كم، وجارى حاليا  أعمال التأهيل فى 55 ترعة بطول 190 كم  فى محافظتى الشرقية وبنى سويف، ويتم  متابعة تنفيذ الاعمال والشركات العاملة والاعمال تسير بصورة مرضية.

وأمر عبد العاطى باستمرار الشراكة بين الوزارة والمزارعين للتوسع فى التحول لتطبيق طرق الري الحديثة وذلك بكل المحافظات على ان تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

واستمراراً لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحة وحثيثة لمواجهة كافة التعديات على المجارى المائية ومجرى نهر النيل تم التأكيد على  اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها، والتأكيد علي استمرار ازالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين الي النيابة العسكرية .

 


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