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وزير الرى: استمرار تخفيض القوى البشرية فى الوزارة لـ20% لمنع انتشار كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:29 ص
وزير الرى: استمرار تخفيض القوى البشرية فى الوزارة لـ20% لمنع انتشار كورونا الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية
كتبت ـ أسماء نصار

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أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، على استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم والمستمر  لكل مباني ومكاتب وسيارات ومعدات الوزارة، وشدد خلال اجتماعه بقيادات الوزارة على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لــ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأكد وزير الموارد المائية والرى على قيادات الوزارة والعاملين بضرورة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعى والضوابط التى تم وضعها لتجاوز هذه الفترة بسلام.

وأشار عبد العاطى إلى ضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2020 بعدم السماح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة او المباني التابعة لها، دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا الزائرين وعدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.

كما وجه عبد العاطى بالتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال وسائل التواصل الالكتروني المختلفة للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من اجل منع انتشار الفيروس.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أنه تم عمل نشرات توعية بوسترات وتوزيعها على ديوان عام المركز ومعاهده البحثية كما يتم عرض فيديو بصفة مستمرة علي شاشة المعلومات بمدخل المركز والتي تناشد العاملين بضرورة اتباع إجراءات الحماية والوقاية من الفيروس من خلال استخدام الماسك الطبي، وذلك تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والري في هذا الشأن، بالإضافة إلى التوجيه نحو باقي إجراءات الوقاية كغسل اليدين بالماء والصابون بالطرق الصحيحة واستخدام مواد النظافة والمطهرات في أماكن التجمعات كالمصاعد ومكاتب العاملين ودورات المياه ، وذلك حرصا من المركز نحو اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية.








 


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