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وزير الخارجية الإيطالى لنظيره الألمانى: الاختلافات فى الاتحاد الاوروبى واضحة

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:14 م
وزير الخارجية الإيطالى لنظيره الألمانى: الاختلافات فى الاتحاد الاوروبى واضحة وزير الخارجية الايطالى ونظيره الألمانى
كتبت فاطمة شوقى

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رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أنه "لا يمكننا القبول بالتنازل عن مستقبل الاقتصاد الأوروبي، الإبقاء على السوق الأوروبية الموحدة والحفاظ على عمل ورفاهية مواطنينا".

وذكر وزير الخارجية أنه "للأسف، لا تزال الاختلافات بين الدول الأعضاء واضحة، ومن هذا المنطلق نؤمن بأن على إيطاليا وألمانيا العمل جنبًا إلى جنب لسد هذه الفجوات، والتوصل إلى تفاهم طموح في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف دي مايو خلال لقاء صحفي عقده في (فيلا ماداما) مع نظيره الألماني هيكو ماس اليوم الاثنين، "لقد قدرنا كثيرا موقف ألمانيا المؤيد لخطة طموحة لإنعاش الاقتصاد أوروبيًا"، مشددًا على أن "إيطاليا تدعم بقوة الحزمة التي أعدتها المفوضية، لأنها لا تهدف فقط إلى معالجة تبعات أزمة كوفيد 19، حتى ولو جزئيًا، بل لجعل السوق الموحدة أكثر مرونة أيضًا".

وقال دي مايو، إن "شكري لكل أولئك الذين لم يتوانوا في الحرب ضد فيروس كورونا، منذ اليوم الأول، بين أطباء وممرضات وعاملين صحيين، لأننا فزنا بفضلكم ونحن فخورون بالعمل الذي قمتم به وما تزالون".

وفي تصريحات صحفية خلال زيارته مستشفى سبالانزاني مع نظيره الألماني ماس، أضاف دي مايو، "أشكر ماس الذي حرص على التعرف على قواتنا البيضاء، الأشخاص الذين خضنا معهم هذه الحرب ضد الفيروس".

وخلص الى القول "كإيطاليا، وبفضل ذكائهم وتضحياتهم وجهودنا، أننا تمكنا من احتواء هذا الوباء ومواجهة أزمة صحية أجبرت العالم على تغيير العديد من عاداته".

 

 

 


ايطاليا

المانيا

وزير خارجية المانيا

هيكو ماس

ازمة كورونا

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