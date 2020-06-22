وزير الأوقاف: الجيش المصرى صمام أمان مصر والأمة العربية ودعمه واجب الوقت

كتب على عبد الرحمن

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف:" لا شك أن الجيش المصري جيش وطني حتى النخاع ليس به مرتزقة ولا ميليشيات، فهو جيش وطني من لحمة الشعب المصري العظيم"

وتابع جمعة فى بيان اليوم:" وهو جيش عظيم ورشيد كما وصفه الرئيس لم يكن يوما ما باغيًّا أو معتديًّا ولكنه كمعدن شعبه الأصيل لا يقبل الضيم ولا يرضى بالدنية , ولا يعطي النقيصة , شعاره العزة والشرف والكرامة، وواجب الوقت دعم هذا الجيش بقوة والوقوف خلفه صفا واحدًا بوطنية وبسالة وكلنا جيش مصر"

وكان وزير الأوقاف قال فى تصريحات صحفية سابقة:"ما لا يعرفه الآخرون عن الجيش المصرى أن قواتنا المسلحة الباسلة ليست الجيش المصرى وحده بل هى مائة مليون كلهم إمداد وخطوط خلفية لهذا الجيش".

وأشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس خلال تفقده اصطفاف عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، قائلاً:"حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الأمن القومى المصرى والعربى وجاهزية الجيش المصرى أسعد كل المصريين وعبر عنهم بصدق وعزة وشرف وحكمة وإباء"