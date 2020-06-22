اليوم السابع
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وزير الأمن البريطانى: هجوم ريدينج عمل مروع وصادم

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:55 ص
وزير الأمن البريطانى: هجوم ريدينج عمل مروع وصادم حادث طعن
رويترز

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قال وزير الأمن البريطاني جيمس بروكنشاير اليوم الاثنين إن الهجوم الذي أوقع ثلاثة قتلى في بلدة ريدينج كان عملا مروعا وصادما لكنه رفض التعليق على تقارير أفادت بأن المهاجم المشتبه به كان معروفا للمخابرات البريطانية.

 

وقالت الشرطة أمس الأحد إن عملية الطعن التي شهدتها البلدة الواقعة في جنوب إنجلترا كانت عملا إرهابيا ووصفت الهجوم الذي استهدف مجموعات تستمتع بشمس المغيب في متنزه بأنه من الفظائع.

 

وأكد بروكنشاير "عمل مروع وصادم ذلك الذي شهدناه في ريدينج"، فيما قال مصدر أمني غربي لرويترز مشترطا ألا ينشر اسمه إن المقبوض عليه ليبي اسمه خيري سعد الله، مضيفا، أن المخابرات الداخلية البريطانية (إم.آي5) رصدت سعد الله العام الماضي بعد معلومات عن تطلعاته للسفر سعيا وراء أعمال متطرفة رغم أن خططه لم تكتمل.

 

وقال بروكنشاير لدى سؤاله عن تلك التقارير إن الحكومة لا تعلق على شؤون المخابرات، فيما لم يتم الكشف إلى الآن عن أسماء أي من الضحايا سوى جيمس فيرلونج (36 عاما) وكان يعمل مدرسا. وقال والداه في بيان "كان جيمس رجلا رائعا. كان جميلا وذكيا وأمينا ومرحا... لن ننساه ما حيينا وسيعيش في قلوبنا إلى الأبد".

 


حادث طعن

وزير الامن البريطانى

جيمس بروكنشاير

وزير الأمن البريطانى

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