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وزيرة الهجرة: طرح استمارة "نورت بلدك" للعمالة العائدة من الخارج إلكترونيا

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:37 ص
وزيرة الهجرة: طرح استمارة "نورت بلدك" للعمالة العائدة من الخارج إلكترونيا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب

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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، طرح استمارة "نورت بلدك" على الموقع الرسمى للوزارة على الانترنت، بهدف دمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا، فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى الهجرة والتخطيط حتى تستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة فى المشروعات القومية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التى أعلنت دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة.
 
وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن وزارة الهجرة تلقت العديد من المطالبات من المواطنين العائدين بالخارج للتسجيل في استمارة استمارة "نورت بلدك"، وبناء على هذه الطلبات وتيسيرا على العاملين المصريين العائدين من الخارج لأرض الوطن، حتى يتمكنوا من التسجيل بها، ووضعهم ضمن قوائم العائدين، فقد تم اتخاذ قرار طرحها على الموقع الرسمى للوزارة ويمكن للعامل العائد تسجيل بياناته من خلال الدخول على اللينك التالى:-
‏https://forms.gle/P5EpwC1umz8m8XYd7
 
وتابعت وزيرة الهجرة أن فكرة توزيع استمارة "نوّرت بلدك" للعائدين من الخارج، والتى تم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالى؛ هدفت لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة والسعي لتوفير فرص حقيقية لهم فى وطنهم، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم فى عملية التنمية التى تجرى على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التى ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم فى جهود التنمية المستدامة فى إطار استراتيجية الحكومة 2030.
 
وأكدت وزيرة الهجرة أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا جدا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأى جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانو من المقيمين أو العالقين.
 

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