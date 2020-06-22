وزيرا خارجية السعودية والهند يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

أ ش أ

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى اليوم /الاثنين/، خلال اتصالً هاتفيً مع وزير خارجية الهند هشام الدين حسين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والإقليمية الدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.