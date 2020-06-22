وزيرا خارجية البحرين والسعودية يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

بحث وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في اتصال هاتفي، مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
وذكرت الخارجية - في بيان، نشرته وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ اليوم الاثنين - أن المباحثات تناولت آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما أكد الزياني على متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين البحرين والسعودية، وما تستند عليه من أسس صلبة من الاحترام ووشائج القربى ووحدة المصير المشترك.
وزيرا خارجية البحرين والسعودية يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق المشتركالإثنين، 22 يونيو 2020 07:48 م
وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى
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بحث وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في اتصال هاتفي، مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
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