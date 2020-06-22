اليوم السابع
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وزارة البيئة ترصد مجموعة من الدلافين النادرة بمياه البحر الأحمر.. صور

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:39 م
وزارة البيئة ترصد مجموعة من الدلافين النادرة بمياه البحر الأحمر.. صور البيئة ترصد مجموعة من الدرافيل النادرة بمياه البحر الاحمر
كتبت آية دعبس

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تمكن محميات البحر الأحمر من رصد مجموعة من الدلافين النادرة التي تنتمي الي فصيلة الحيتيات ذوات الاسنان بمنطقة شمال الغردقة كأحد المؤشرات الإيجابية التي استفادت منها البيئة البحرية جراء تخفيف الضغوط من الأنشطة البشرية و الانبعاثات والملوثات الناتجة عن تلك الاستخدامات وهو ما عاد بالنفع على البيئة البحرية .
 
واضافت فى بيان، أنه تم رصد اليوم مجموعة المكونة من خمسة والتى تنتمي الي فصيلة الحيتيات ذوات الاسنان والتي تعيش في مياة البحار والمحيطات وتتميز  بوجود أسنان كما تم رصدها يوم 17  يونيو الجارى و لمدة ساعتين حيث تم مشاهداتها من الساعة الثانية بعد ظهر وعلي مدار ساعتين استمرت المجموعة خلالها فى السباحة والتحول حول الموقع .
 
و اوضحت وزيرة البيئة أن إدارة المحميات بالبحر الأحمر تقوم بحفظ تقارير تمثل سجلات مشاهدات ورصد الأنواع المختلفة من الكائنات البحرية الفريدة من نوعها.
 
وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن إعادة تكرار ظهور وتسجيل مشاهدات متكررة لنفس تلك الأنواع في نفس التوقيتات ومطابقة المدة الزمنية التي يمكن تسجيل التواجد في الموقع واستمرار المشاهدة علي مدار ساعتين بنفس الموقع هو أحد المؤشرات الإيجابية التي يعكس مدى استفادة البيئة البحرية من تخفيف الضغوط من الأنشطة البشرية وتوقف حركة اللنشات و الانبعاثات الناتجة عنها والتي دائما ما تلامس سطح المياة وعملية تحريك المياة وصدور ذبذبات متتالية من محركات اللنشات كذلك اختفاء الملوثات الناتجة عن الاستخدامات يؤدي الي استعادة كثير من النظم البيئية مقدرتها علي الإنتاجية و قدرتها علي توفير مصادر تغذية مناسبة خاصة مع وجود  الكائنات البحرية التي تحتاج الي كميات وفيرة منها وبالتالي فإن استعادة قدرة السلسلة الغذائية علي الانتاجية في بيئة مناسبة هو أحد أهم مؤشرات قدرة النظم البيئية الطبيعية في استرجاع مقوماتها في ظل ظروف مناسبة .
 
 واكدت وزيرة البيئة ان خطط الوزارة  لإدارة المحميات تعمل دائما على ضرورة دعم وضع خطط وضوابط للحد من التجاوزات وتنظيم تنفيذ الانشطة ووضع برامج مراقبة والرصد للمساعدة في حماية الكائنات الحية والتعامل مع البيئة الطبيعية لكافة الموارد الحية للحفاظ عليها .
 
 
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وزارة البيئة

درافيل

رصد درافيل نادرة

درافيل فى البحر الاحمر

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