اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 05:33 م
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وزارة الإعلام اليمنية تستنكر اختطاف مليشيا للصحفى عبدالله بداهن

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:22 م
وزارة الإعلام اليمنية تستنكر اختطاف مليشيا للصحفى عبدالله بداهن اليمن - أرشيفية
أ ش أ

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استنكرت وزارة الإعلام اليمنية، ما يتعرض له الصحفى عبدالله بداهن من اختطاف من قبل مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالى فى محافظة أرخبيل سقطرى.
واعتبرت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن الاختطاف يأتي استمراراً لمسلسل الجرائم التي استهدفت الصحفيين والناشطين بعدن، وضمن حملة الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء سقطرى على أيدي المتمردين على النظام والقانون.
وحملت الوزارة، مليشيات المجلس الانتقالي وقياداته، المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحفي عبدالله بداهن، مطالبة بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، ووقف كافة أشكال القمع والتعسف ضد الصحفيين والإعلاميين، وسياسة العداء والتحريض ضدهم.
ودعت الوزارة كافة المنظمات المعنية بحقوق الصحفيين والإعلاميين وجميع المنظمات الحقوقية، لإدانة هذا الفعل السافر، وكافة الانتهاكات التي تمارسها المليشيات في اليمن ضد العاملين في مجال الصحافة والإعلام وأصحاب الرأي.


اليمن

عبد الله بداهن

المجلس الانتقالى باليمن

الحكومة اليمنية

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