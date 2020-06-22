اليوم السابع
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والدة ضحية مياه نار بالقليوبية: عايزه حق بنتى زى ما شوه وجهها

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:57 م
والدة ضحية مياه نار بالقليوبية: عايزه حق بنتى زى ما شوه وجهها المجنى عليها
القليوبية نيفين طه

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قالت هبة جلال، والدة الفتاة "ندى"، والتى اتهمت خطيبها بسكب مياه النار على وجهها لرغبتها بفسخ الخطوبة، إنها تريد حق ابنتها فهى أكبر أولادها وأول فرحتها وأن لديها 5 أبناء غيرها.

وأضافت الأم لـ"اليوم السابع"،: "منه لله شوه وجهها" عايزة حق ابنتى فهى أصبحت الآن بعيدة فى الفراش وكل دقيقة تمر عليها بآلام شديدة لا يعلمها إلا الله، فالزواج قسمة ونصيب، ماذا فعلت ليحرقها بهذا الشكل البشع".

وكانت نيابة الخانكة، برئاسة المستشار باسم عبدالباقى، قررت ضبط وإحضار شاب لقيامة بسكب مياه نار على فتاة لفسخها خطبتها منه، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها وسؤال شهود عيان الواقعة .

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الهامى مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ لضباط مباحث مركز الخانكة، يفيد إصابة "ن. ار"، وتشويه وجهها وجسدها على يد شاب وتم نقلها لمستشفى الدمرداش، جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

وكشفت التحريات أن وراء الحادث شاب يدعى " ى . م " مقيم بأشمون محافظة المنوفية، خطيب سابق للمجنى عليها، وأنه ارتكب جريمته لوجود خلاف بين الشاب المتهم والمجنى عليها بسبب فسخها الخطبة لسوء سلوكه، وأنه التقى بها يوم الواقعة بدائرة المركز، وقرر الانتقام منها فقام بإلقاء مياه النار على وجهها وجسدها وفر هاربا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بضبط وإحضار المتهم وتحويل المجنى عليه لمستشفى الدمرداش ، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها وسؤال شهود عيان الواقعة.

 

180763-55598-الفتاه-قبل-إلقاء-مياه-النار-على-وجهها-(4)
 

 

 

 


مستشفى الدمرداش

أخبار مصرية

محافظه القليوبيه

مياه نار

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