اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 11:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تدرج 4 وكالات أنباء صينية بقائمة "الهيئات الأجنبية" وتفرض قيود عليها

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:21 م
واشنطن تدرج 4 وكالات أنباء صينية بقائمة "الهيئات الأجنبية" وتفرض قيود عليها
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تصنف أربع وسائل إعلام صينية على أنها "بعثات أجنبية"، وفقا لصحيفة "ذا هيل".

وكتب بومبيو على تويتر: "من أجل ضمان شفافية أكبر للعمليات التي تديرها CCP في الولايات المتحدة ، وجهت تعيين أربعة منافذ دعائية إضافية كمهمات أجنبية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ، مورغان أورتاجوس ، إن التعيينات تشمل التلفزيون المركزي الصيني ، وخدمة أخبار الصين ، وصحيفة الشعب اليومية ، وجلوبال تايمز.

وقالت في بيان إن الحزب الشيوعي الصيني قام خلال العقد الماضي ، وخاصة في ظل فترة ولاية الأمين العام شي جين بينغ ، بإعادة تنظيم منافذ الدعاية الحكومية في الصين متنكرين في شكل وكالات أنباء ، كما أكد سيطرة أكثر مباشرة عليها.

ردت بكين على التصريحات الأخيرة بإلغاء اعتماد المراسلين الأمريكيين مع نيويورك تايمز ، وول ستريت جورنال ، وواشنطن بوست ، الذين تنتهي أوراق اعتمادهم بنهاية عام 2020 ، حسبما أفادت رويترز.

التعيينات الجديدة هي بالإضافة إلى خمس منافذ إخبارية صينية أخرى وصفتها الولايات المتحدة بأنها بعثات أجنبية في فبراير ، بما في ذلك وكالة أنباء شينخوا وشبكة التلفزيون العالمية الصينية وراديو الصين الدولي وشركة توزيع الصين اليومية وهاي تيان للتنمية الأمريكية.

 

 

 

 


الولايات المتحدة

الصين

الخارجية الامريكية

بومبيو

اعلام الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إصابات كورونا فى أمريكا تصل إلى مليونين و275645 والوفيات ارتفعت بـ 308حالة

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:39 م

أمريكا تصف اتهامات الصين لمواطنين كنديين بـ"ذات دوافع سياسية"

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:10 م

لما يكبروا..جون ليجاند سيتحدث مع أطفاله حول تراثهم المختلط وحياتهم في امريكا

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:29 م

الصين ترفض دعوة ترامب للانضمام لمباحثات نزع السلاح النووى بين أمريكا وروسيا

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:28 م

خطة التحول.. كاتبة بريطانية تزعم تطلع ميجان ماركل لرئاسة أمريكا

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة