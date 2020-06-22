واشنطن تدرج 4 وكالات أنباء صينية بقائمة "الهيئات الأجنبية" وتفرض قيود عليها

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تصنف أربع وسائل إعلام صينية على أنها "بعثات أجنبية"، وفقا لصحيفة "ذا هيل".

وكتب بومبيو على تويتر: "من أجل ضمان شفافية أكبر للعمليات التي تديرها CCP في الولايات المتحدة ، وجهت تعيين أربعة منافذ دعائية إضافية كمهمات أجنبية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ، مورغان أورتاجوس ، إن التعيينات تشمل التلفزيون المركزي الصيني ، وخدمة أخبار الصين ، وصحيفة الشعب اليومية ، وجلوبال تايمز.

وقالت في بيان إن الحزب الشيوعي الصيني قام خلال العقد الماضي ، وخاصة في ظل فترة ولاية الأمين العام شي جين بينغ ، بإعادة تنظيم منافذ الدعاية الحكومية في الصين متنكرين في شكل وكالات أنباء ، كما أكد سيطرة أكثر مباشرة عليها.

ردت بكين على التصريحات الأخيرة بإلغاء اعتماد المراسلين الأمريكيين مع نيويورك تايمز ، وول ستريت جورنال ، وواشنطن بوست ، الذين تنتهي أوراق اعتمادهم بنهاية عام 2020 ، حسبما أفادت رويترز.

التعيينات الجديدة هي بالإضافة إلى خمس منافذ إخبارية صينية أخرى وصفتها الولايات المتحدة بأنها بعثات أجنبية في فبراير ، بما في ذلك وكالة أنباء شينخوا وشبكة التلفزيون العالمية الصينية وراديو الصين الدولي وشركة توزيع الصين اليومية وهاي تيان للتنمية الأمريكية.