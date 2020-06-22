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والبيت الأبيض يستعد لموجة ثانية فى الخريف ..

نيويورك تايمز: 12 ولاية أمريكية تسجل زيادات قياسية فى إصابات كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:06 ص
نيويورك تايمز: 12 ولاية أمريكية تسجل زيادات قياسية فى إصابات كورونا كشف الحرارة
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن 12 ولاية سجلت حالات يومية جديدة بأرقام قياسية فى الوقت الذى أقر فيه البيت الأبيض بالتحضير لموجة ثانية فى الخريف.

قال بيتر نافارو ، مدير سياسة التجارة والتصنيع في البيت الأبيض ، في مقابلة يوم الأحد إن البيت الأبيض يعمل على الاستعداد لاحتمال حدوث موجة ثانية من الفيروس التاجي في الخريف ، على الرغم من أنه قال إنها لن تأتي بالضرورة .

وقال نافارو لجايك تابر  في برنامج CNN "حالة الاتحاد": "نحن نملأ المخزون تحسبًا لمشكلة محتملة في الخريف". "نحن نبذل قصارى جهدنا."

تأتي هذه التعليقات على النقيض من تأكيدات الرئيس ترامب المتكررة بأن الفيروس "سيختفي" ردا على  قدرته على الاستمرار في الخريف والشتاء.

وقالت الصحيفة إن الفيروس يكتسب زخما على الصعيد الوطني ، حيث ارتفعت الحالات بنسبة 15 بالمائة خلال الأسبوعين الماضيين. وتتزايد الحالات في 18 ولاية عبر الجنوب والغرب والغرب الأوسط. وسجلت سبع ولايات سجلات حالات قياسية فى يوم واحد يوم السبت ، وسجلت خمس ولايات رقما قياسيا في وقت سابق من الأسبوع.

وأبلغت كاليفورنيا عن 4515 حالة إصابة جديدة يوم الأحد مسجلة رقما قياسيا لأعلى زيادة يومية في عدد الإصابات منذ بدء الوباء في مارس. شكلت مقاطعة لوس أنجلوس 47 بالمائة من إجمالي عدد الحالات على مستوى الولاية ، وفقًا لإدارة كاليفورنيا للصحة العامة.

أيضا الأحد ،سجلت ميزوري 397 حالة جديدة وأبلغت أوكلاهوما عن 478 حالة جديدة.

في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، ارتفع عدد الإصابات الجديدة بشكل مطرد خلال الأيام الخمسة الماضية بعد تسطيح المنحنى خلال الثمانين يومًا الماضية.

في الوقت نفسه ، انخفض إجمالى الوفيات بشكل كبير. وانخفض متوسط ​​الـ 14 يوما 42 بالمائة حتى يوم السبت.

 

 

 

 


كورونا

كوفيد19

الولايات المتحدة

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