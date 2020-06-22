نقابة الأطباء تطالب كليات الطب بتأجيل تسليم الأطباء المقيمين موقفهم من التكليف

كتبت آية دعبس

خاطبت النقابة العامة للأطباء، كافة كليات الطب بالمحافظات، لطلب تسليم العمل للأطباء المقيمين المقرر لهم قضاء فترة الطبيب المقيم بالمستشفى الجامعى، مع تأجيل مطالبة هؤلاء الأطباء بتقديم خطاب موافقة جهة العمل من وزارة الصحة "الموقف من التكليف"، لمدة شهرين من تاريخ استلامه العمل كطبيب مقيم بالكلية، حتى يتسنى لهؤلاء الأطباء إحضار هذه الخطابات من وزارة الصحة بعد انتهاء مشكلات حركة التكليف الحالية.

وأشارت نقابة الأطباء، إلى استمرار وجود بعض المشكلات بحركة تكليف الأطباء الجدد "دفعة تكليف مارس 2020" بوزارة الصحة، مما قد يترتب عليه تأخير استلام الأطباء الجدد لعملهم كاطباء تكليف بوزارة الصحة، لافتة إلى أن بعض هؤلاء الأطباء من المقرر استلامهم للعمل كاطباء مقيمين بالمستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب، مؤكدة ضرورة تأجيل مطالبة هؤلاء الأطباء بتقديم خطاب موافقة جهة العمل من وزارة الصحة، تسهيلا على الأطباء الجدد وعدم تأثرهم سليا بتأخير إجراءات التكليف التي يترتب عليها تأخير إصدار الخطابات من وزارة الصحة.

كانت النقابة العامة للأطباء، قد ذكرت أن وفدا من ممثلى أطباء التكليف، توجه الخميس الماضى، إلى رئاسة مجلس الوزراء لتقديم طلب رسمى للقاء المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حتى يتم حل مشكلة حركة التكليف، إلا أنه تم إبلاغ الوفد بأن تقديم الطلبات حاليا مقتصر على الجهات الرسمية فقط، أما الطلبات الفردية يتم إرسالها عن طريق الفاكس، لذلك تم إرسال طلب المقابلة عن طريق الفاكس من مقر النقابة العامة للأطباء.

وأكدت نقابة الأطباء، فى بيان، أن المشكلة يمكن حلها سريعا بمجرد إقرار تكليف الأطباء على النظام القديم المتعارف عليه منذ سنوات مما يفيد المنظومة الصحية بانضمام أطباء شباب جدد لتقديم الرعاية الطبية، كما تخشي النقابة من إزدياد وتيرة تقديم طلبات الغاء التكليف من الأطباء مما يضر بالمنظومة الصحية ونفقد اعضاء مهمين يحتاج اليهم الوطن فى هذا الوقت الحرج الذي نحتاج فيه لجميع الجهود.