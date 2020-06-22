اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 11:33 م
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نقابة الأشراف تثمن قرار السعودية بإقامة الحج بأعداد محدودة

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:22 م
نقابة الأشراف تثمن قرار السعودية بإقامة الحج بأعداد محدودة الكعبة المشرفة
كتب لؤى على

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أشادت نقابة الأشراف على لسان نقيبها السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، بقرار المملكة العربية السعودية الخاص بإقامة حج هذا العام الـ1441 هجرياً بأعداد محدودة من مختلف الجنسيات من المقيمين بالمملكة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن القرار جاء ليخفف عن الأمة الإسلامية آلم المعاناة في ظل هذه الجائحة التي حرمتهم من كثير من الشعائر الدينية بالمساجد أو الطواف حول الكعبة المشرفة على غرار الأعوام الماضية.
 
وقالت النقابة في بيانها اليوم، على خلفية قرارات المملكة السعودية، بإن العالم الإسلامي يشهد بالجهود العظيمة للمملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، مثمنة القرار الذي يضاف إلى القرارات الحكيمة والشواهدِ الحية على مستوى حرص المملكة العربية السعودية على سلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من بداية أزمة تلك الجائحة وامتداداً إلى احتياطات حج هذا العام، حيث لا تزال خطورة هذه النازلة مهددة للأبدان والأرواح.
 
وختمت نقابة الأشراف بيانها بالدعاء لمصر وشقيقتها المملكة العربية السعودية وسائر البلاد العربية بالأمن والأمان وأن يوفق ولاتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يجازي قادة المملكة خير الجزاء على ما قدما ويقدمان للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، وأن يزيد المملكة العربية السعودية توفيقاً وتسديداً وهي تضطلع بمسؤوليتها على أكمل وجه في خدمة الحرمين الشريفين والسهر على قضايا الأمة الإسلامية ورعاية مصالحها.
 

الحج

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