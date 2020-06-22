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نتنياهو لوزير دفاعه: إما الموافقة على خطة ضم الضفة أو إسقاط الحكومة الحالية

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:29 م
نتنياهو لوزير دفاعه: إما الموافقة على خطة ضم الضفة أو إسقاط الحكومة الحالية نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد رئيس الوزراء البديل ووزير الدفاع ،باني جانتس بحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات إذا لم يدعم خطة فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.

 

وأشارت الصحيفة الى أنه في الأيام الأخيرة، اجتمع نتنياهو بجانتس عدة مرات لحل الخلاف بينهما وخلال هذه المحادثات أوضح نتنياهو لشريكه أنه إذا لم تكن هناك سيادة إسرائيلية "فلا توجد حكومة"، قائلًا له: "إما السيادة أو الانتخابات، لا يوجد شيء آخر في الوسط".

وأوضحت الصحيفة أن الأسبوع الحالي حاسم ليس للمستوطنات فحسب، بل أيضا للنظام السياسي خاصةً وأن الإدارة الأمريكية تشترط موافقة جماعية داخل الحكومة الإسرائيلية كأساس لموافقتها على الخطة، وإعطاء الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية ببدء تنفيذ الخطة.

 

ويحاول جانتس ربط موافقة حزبه بأن يتم تمرير الميزانية لعامين بدلًا من عام، خاصةً وأنه يخشى بأن تكون عملية تمريرها لعام لصالح نتنياهو الذي قد يعمل على تفكيك الحكومة بعد الحصول على السيادة. بحسب الصحيفة.

ورغم وجود أغلبية في الكنيست مؤيدة لتنفيذ خطة الضم، إلا أن الإدارة الأمريكية تشترط إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذه بموافقة "ازرق ابيض".


بنيامين نتنياهو

إسرائيل

تل ابيب

القدس المحتلة

الضفة الغربية

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