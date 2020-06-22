اليوم السابع
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نائب وزير الإسكان يقرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروعات المياه والصرف

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:31 ص
نائب وزير الإسكان يقرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروعات المياه والصرف وزاره الاسكان - ارشيفيه
كتب أحمد حسن

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عقد مسئولو وزارة الإسكان ومحافظة الإسماعيلية اجتماعا بالفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وحل المشكلات التى تعوق الاستفادة من عدد من المشروعات التى يتم الانتهاء من تنفيذها، وذلك بحضور اللواء شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس احمد عصام، نائب محافظ الاسماعيلية، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، وسكرتير عام المحافظة وقيادات قطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. 
 
واكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع على دعم المحافظة للمشروعات الجاري تنفيذها وتدخلها لدى شركة كهرباء مدن القناة لتوريد المحولات وإنهاء أعمال التغذية الكهربائية للمشروعات حتى تتمكن أجهزة وزارة الإسكان من إستلام المشروعات وتشغيلها والإستفادة منها لصالح أهالى محافظة الإسماعيلية .
 
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى ضرورة إجراء اجتماعات تنسيقية مشتركة بين المحافظة والوزارة وقطاع الكهرباء بمدن القناة بصورة دورية لحل المشكلات التى تعطل الاستفادة والنفع العام من المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة. 
 
وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة، والجهاز التنفيذى للهيئة القومية بمحافظة الإسماعيلية، للبدء فى أعمال متابعة المشروعات المتوقع الانتهاء منها  خلال ستة اشهر طبقا للبرامج الزمنية المعتمدة، وإنهاء كافة الملاحظات أول بأول تفعيلاً لقرار  وزير الإسكان فى هذا الشأن.
 
وأعلن المهندس احمد عصام، نائب محافظ الاسماعيلية، استمرار تقديم الدعم الكامل واجراء كافة التنسيقات اللازمة لتذليل كافة العقبات التى تواجه اجهزة وزارة الاسكان مع كافة القطاعات الاخرى فى المحافظة،  وذلك للوصول لاقصى درجات النفع العام لسكان محافظة الاسماعيلية من خدمات الصرف الصحى ورفع المعاناة عن المواطن . 
 
وأوضح الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، أنه جار متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها للالتزام بالتوقيتات المحددة فى الجداول الزمنية للمشروعات والتنسيق مستمر بين كافة قطاعات الوزارة لحل  المشكلات التى تواجه الشركات المنفذة للمشروعات.
 
وتم خلال الإجتماع مناقشة موقف عدد (3) مشروعات مياه شرب وموقف عدد (17) مشروع صرف صحى، وتم الإتفاق على أن جميع ملاحظات شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمدن القناة على المشروعات الجارى تنفيذها والمتوقع الانتهاء منها من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لا تعوق الإستلام الإبتدائى وتشغيل المشروع والإستفادة منه، وأن التنسيق مستمر بين الجهات فى هذا الصدد .
 
كما تم الإتفاق على قيام محافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لإستصدار الموافقات اللازمة لتخصيص الأراضى لإقامة المشروعات .
 
واتفق مسئولو الوزارة والمحافظة على ضرورة حضور ممثل عن شركة كهرباء مدن القناة الإجتماعات التنسيقية القادمة لمناقشة المشكلات التى تخص التغذية الكهربائية للمشروعات .
 
وتم خلال الاجتماع الإتفاق أيضا على تقديم جدول زمنى معتمد من كل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للانتهاء من الملاحظات الخاصة بها، وشركة كهرباء مدن القناة لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية للمشروعات .

وزاره الاسكان

مشروعات المياه

مشروعات الصرف الصحي

محافظه الاسماعيلية

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