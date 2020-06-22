اليوم السابع
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نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى أخميم المركزى

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:38 م
نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى أخميم المركزى جانب من جولة نائب محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج مستشفى أخميم المركزي ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل، والدكتور ماجد حشمت، والدكتور محمد عطية نواب مدير المستشفى، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وقال القاضي إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.

وتفقد نائب المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي، وغرفة الفرز المخصصة للكشف على المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى وحدة لفحص الفيروسات " PCR "، وتتكون المستشفى من 3 مباني منفصلة، المبنى الأول يوجد بالطابق الأرضي منه العيادات والاستقبال، والطابق الثاني قسم النساء، والحضانات، وقسم الأطفال، وقسم الباطنة، والمبنى الثاني ثلاث طوابق الأول يتم تجهيزه لقسم الغسيل الكلوي الجديد، والطابق الثاني به قسم الحروق ويوجد به 10 أسرة، أما الطابق الثالث به قسم العناية المركزة ويوجد بها 13 سريرا.

وبالنسبة للمبنى الثالث فقد تم تجهيزه بالكامل ليكون معمل وحميات وبه 13 سريرا، وتستقبل المستشفى جميع حالات الحميات للكشف اللازم عليها، خاصة بعد تخصيص مستشفى حميات سوهاج كمستشفى عزل.

ووجه القاضي برفع مستوى النظافة بالمستشفى واستخدام المطهرات، وسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة، وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، والاهتمام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم.


محافظ سوهاج

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