نائب محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. صور

أسيوط – هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الجولات الميدانية لقيادات المحافظة لتفقد مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بحى شرق أسيوط، للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية بجميع اللجان البالغ عددها 94 لجنة على مستوى مراكز المحافظة، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية لأبنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس وتنفيذاً للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية.

وتفقد نائب المحافظ المهندس عمرو عبد العال يرافقه اللواء مصطفى عبد الرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط بعض لجان مركز أسيوط لتفقد الخدمات الأمنية ولقاء رؤساء اللجان والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين باللجنة وتوزيع الكمامات عليهم قبل دخول اللجان وتعقيمهم بالكحول ومرورهم ببوابات التعقيم قبل دخول اللجان والكشف عليهم بواسطة جهاز الكشف على المعادن ومنع دخول أجهزة المحمول إلى اللجان.

كما تفقد المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد بعض لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز صدفا والغنايم وابوتيج وساحل سليم والبدارى والتقى خلالها رؤساء اللجان واطمأن على انتظام أعمال الامتحانات دون أى عقبات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الطلاب والملاحظين قبل دخول اللجان كما خضع لقياس درجة الحرارة والمرور عبر بوابة التعقيم مشددا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية وطبيب بكل لجنة وتوزيع ادوات التعقيم على جميع الطلاب وخضوعهم لقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات قبل دخول اللجان.

كان محافظ أسيوط قد تفقد أمس الأحد بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بحى شرق أسيوط للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية باللجان البالغ عددها 94 لجنة على مستوى مراكز المحافظة حيث تفقد لجان مدرسة اسماعيل القبانى الإعدادية بنين والشهيد احمد فايز الثانوية بنات والخديجة يوسف الثانوية وطه حنفى الميليجى الإعدادية بحى شرق للوقوف على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وانتظام سير أعمال الامتحانات.



تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة



تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة



تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة