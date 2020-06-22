نائبة رئيس جامعة المنوفية تتابع الاستعدادات النهائية للامتحانات

المنوفية- محمود شاكر

اجتمعت الدكتور نانسي اسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب بمجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية ومجلس إدارة المدن الجامعية بالجامعة "اون لاين" لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الثاني بحضور المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.

أكد نائب رئيس الجامعة علي ضرورة أخد كافة التدابير الاحترازية حيث إن امتحانات هذا العام تتم في ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا، وسوف يكون هناك سيارتان للإسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة مع تواجد 2 من المسعفين بكل سيارة، وتواجد 2 من امتياز كلية التمريض بكل كلية، إضافة إلى دكتور عام لإجراء الكشف الحراري علي الطلاب قبل الدخول للامتحانات.

كما شددت اسعد، على ضرورة تواجد الطاقم الطبي قبل بدء الامتحان بساعة ونصف، أما بالنسبة للجان الخاصة يتوافر اثنين من الأطباء مع عضو من هيئة التمريض.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة أنه جاري تطهير وتعقيم المدن الجامعية، وسوف تستقبل المدن الطلاب للتسكين بدءا من الثامن والعشرين من الشهر الجاري بالنظام الفردي وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات، وسوف يتم تغليف الوجبات وتوزيعها علي الطلاب لمنع التجمع في المطعم بالمدن الجامعية.

وأشارت أسعد، إلى أنه تم تشغيل فندق الجامعة في الثالث عشر من يونيو الجاري بنسبة إشغال 50% مع توافر كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الإحترازية اللازمة.