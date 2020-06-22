اليوم السابع
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موسكو تسجل 20 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى إلى 3617 حالة

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:00 ص
موسكو تسجل 20 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى إلى 3617 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
موسكو /أ ش أ/

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا فى العاصمة موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالى إلى 3617 حالة.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا فى موسكو - حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن 20 شخصا فارقوا الحياة فى موسكو، وجرى تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي، وقد ثبت إصابتهم بعدوى كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات فى العاصمة إلى 3617 حالة.

وأعلن المركز الوطنى لمكافحة الفيروسات التاجية فى روسيا، تسجيل 7728 إصابة جديدة بوباء كورونا، مقارنة بـ7889 إصابة أمس، ما رفع الإجمالى إلى 584680 حالة.

 


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