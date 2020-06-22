موجز "اليوم السابع".. طرح أكبر قرعة أراضى.. وكورونا تسجل أعلى إصابات

إعداد أمنية الموجى

تناول موجز "اليوم السابع"، للظهيرة أهم الأخبار والأحداث التي وقعت اليوم الإثنين، محليا وعالميا.

ومن بينها، اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لبحث عدد من الملفات منها تطوير المجازر لتتواكب مع أعلي المعايير العالمية.

واستعداد وزارة الإسكان، لطرح أكبر قرعة أراضى جديدة، خلال أيام، والتي ستشمل قرعة أراضٍ مميزة وأكثر تميزا، في أكثر من مدينة جديدة منها القاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، ومدن أخرى.

وتصريحات منظمة الصحة العالمية، أن هناك ارتفاعا قياسيا فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقترب حصيلة الوفيات فى مختلف دول العالم من تسجيل نصف مليون حالة وفاة، حيث تم تسجيل 467 ألف و689 حالة حتى الآن، ويما تخطت الاصابات بالفيروس المليون التاسع

وخبر وفاة نجل الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" بعد ولادته بثلاثة أشهر، بعد سقوطه أرضا على وجهه فاقدا الوعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ورياضيا، احتفال نادى ليفربول الإنجليزى بمرور 3 أعوام على انضمام النجم المصرى محمد صلاح قادما من روما الإيطالى، فى صفقة تمت بمقابل 42 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو "حوافز".

وعن أسعار الذهب، ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بقيمة جنيهين، و سجل عيار 21 .. 784 جنيها للجرام، وهو أعلي سعر للذهب في تاريخه بمصر.