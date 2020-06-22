منظمة الصحة العالمية: الأحداث الدينية تساعد على تفشى فيروس كورونا

قالت ماريا فان كيرخوف من منظمة الصحة العالمية، إن دولا كثيرة نجحت فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد، تشهد زيادة فى الحالات بسبب الأحداث الدينية وغيرها من البيئات المعرضة للخطر مثل تجمعات المغتربين.

وأضافت فى إفادة عبر الإنترنت، "أى فرصة تأتى للفيروس للسيطرة فسيفعل. من المهم حقا أن تكون البلدان فى وضع يمكنها من الرصد السريع لهذه الحالات".

وقال مايك ريان من منظمة الصحة العالمية، إن هناك فيما يبدو بؤرا جديدة للتفشى فى كوريا الجنوبية مرتبطة بالنوادى والملاجئ والمتنزهات، وإن نتائج مياه الصرف الصحى فى شمال إيطاليا، أظهرت أن هناك فرصة لانتشار الفيروس هناك قبل أن يدرك أى شخص.



