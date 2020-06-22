منطقة الأزهر بالإسكندرية تستبعد عضو لجنة لاكتشاف صلة قرابة مع طالب

استبعد الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالإدارة الأزهرية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، أحد أعضاء لجنة بنين أبوقير لاكتشاف أن له صلة قرابة من الدرجة الأولى من أحد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.
وأضاف البيان الصادر اليوم الاثنين، أن جاء ذلك على الرغم من توقيعه على أنه لا يوجد موانع من مشاركته في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية، وتم إحالته للشئون القانونية لاتخاذ اللازم تجاهه.
وأشار إلى أن الامتحانات تسير سير حسنًا، حيث تم متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، وتأمين اللجان من الداخل والخارج، وتوفير المُناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم مع محاربة الغش ومنعه بكافة الطرق والوسائل، والاطمئنان إلى أن الامتحان في مستوى الطلاب ومن المناهج المقررة ولا توجد أي شكوى منه.
وأعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية عن ضبط هاتف محمول مع أحد أعضاء اللجان، وقرر رئيس الإدارة المركزية استبعاده من أعمال الامتحانات وإحالته إلى الشئون القانونية.
وتابع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي بلجنة معهد بنين برج العرب النموذجي وتضم طلاب معاهد:" برج العرب النموذجي- وبرج العرب العادي – وسيدنا يحيى النموذجي"، ولجنة معهد فتيات الشعراوي النموذجي، وتضم طالبات معاهد:"الشعراوي النموذجي – الشعراوي العادي"، ورافق أسامة قدري موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة الامتحانات، و إسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، للتأكد من سير الامتحانات سيرًا حسنًا، والتزام الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الجميع، حيث يؤدي الطلاب امتحانهم اليوم في مادة الفقه.
وتفقد اللجان، وتابع تفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، وتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، وتم تسليم جميع الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات كمامات ومطهرات مع الالتزام بالتباعد بين الطلاب باللجان، كما أكد على توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء االامتحان مع محاربة الغش بكافة صوره وأشكاله بكل الطرق والوسائل.
كما شدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول مع الطلاب أو أي من المشاركين باللجان، وقد أكد الطلاب أن الامتحان مطابق للمناهج المقررة ولا توجد أية شكوى منه.
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