منطقة الأزهر بالإسكندرية تستبعد عضو لجنة لاكتشاف صلة قرابة مع طالب

وأضاف البيان الصادر اليوم الاثنين، أن جاء ذلك على الرغم من توقيعه على أنه لا يوجد موانع من مشاركته في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية، وتم إحالته للشئون القانونية لاتخاذ اللازم تجاهه.

وأشار إلى أن الامتحانات تسير سير حسنًا، حيث تم متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، وتأمين اللجان من الداخل والخارج، وتوفير المُناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم مع محاربة الغش ومنعه بكافة الطرق والوسائل، والاطمئنان إلى أن الامتحان في مستوى الطلاب ومن المناهج المقررة ولا توجد أي شكوى منه.