اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 06:59 م
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ملك الأردن يؤكد أهمية جذب الاستثمارات العالمية فى قطاع السياحة

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:30 م
ملك الأردن يؤكد أهمية جذب الاستثمارات العالمية فى قطاع السياحة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
أ ش أ

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أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أهميّة الاستثمار فى قطاع السياحة، ومساعى المملكة لاستقطاب مستثمرين لإقامة مشاريع سياحية.
وأضاف الملك - خلال تفقدة موقع جبل نيبو بمحافظة مأدبا ،حسبما أفادت وكالة أنباء الأردن (بترا) اليوم /الاثنين/- أن الاستثمار في مجالي السياحة والبيئة يتطلب توفير الظروف الملائمة، مؤكدا أن حماية البيئة والغابات مسؤولية الأردنيين جميعا.
وأوضح أن الأردن من أكثر الدول المهيأة لإعادة فتح قطاع السياحة، بفضل الإجراءات الوقائية والصحية التي تم اتخاذها في مواجهة فيروس "كورونا"، لافتا إلى أن وظائف قطاع السياحة ذات أهمية حيوية للاقتصاد.
وأشار الملك عبدلله، إلى أهمية جذب الاستثمارات العالمية إلى منطقة المغطس، حيث تعمل الحكومة مع مختصين على تطوير الأدوات لجذب الاستثمار في القطاع السياحي، مؤكدا أهمية تدريب العاملين في القطاع السياحي، بهدف تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم بالأدوات اللازمة.
ولفت إلى أن السياحة المحلية ستلعب دوراً مهماً في المرحلة المقبلة إذا نُفّذت الخطط المقترحة والمتعلقة بالسماح بحركة التنقل بين الأردن ودول أخرى، والتي تشابهها في الوضع الوبائي، وضرورة تفعيل التطبيقات الإلكترونية للمواقع السياحية في المملكة كالتطبيق المفعّل بمدينة العقبة، بما يساعد السياح في داخل وخارج المملكة.


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