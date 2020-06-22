وقال المتحدث باسم الشرطة في كابول، فردوس فرامرز، إن سائق السيارة كان من بين الضحايا كذلك.

وأضاف بيان لمكتب الادعاء العام الأفغاني أن السيارة كانت في طريقها إلى المكتب عندما تم استهدافُها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.