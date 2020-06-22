مطران الكاثوليك بسوهاج يصلى قداسًا بنية توفيق طلاب الثانوية العامة

كتبت سارة علام

ترأس الأنبا باسيليوس فوزى مطران، إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهى بكنيسة الأقباط الكاثوليك بكوم غريب.

شارك فى صلاة الذبيحة الإلهية الأب يوسف فوزى، راعى الكنيسة، وبعض الأخوات الراهبات، حيث قدم المطران صلاة القداس علي نية جميع الطلاب والطالبات الممتحنين من الإيبارشية، ومن الرعية خاصة، كما صلى الأنبا باسيليوس من أجل المتضررين من جراء الظروف التى خلفها وباء كورونا، من أجل الخدمة والقائمين عليها، متمنياً أن يكون قداسه المقبل مع أبناء الرعية.

ألقي نيافة الأنبا باسيليوس كلمة العظة حول إنجيل شفاء المخلع وقال أن المحبة التي لمسها المسيح يسوع في حاملي المخلع دفعته وحركته، لأن يتقدم بشفاءه للمريض.