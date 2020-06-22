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مطران الكاثوليك بسوهاج يصلى قداسًا بنية توفيق طلاب الثانوية العامة

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:32 م
مطران الكاثوليك بسوهاج يصلى قداسًا بنية توفيق طلاب الثانوية العامة الأنبا باسيليوس - صورة أرشيفية
كتبت سارة علام

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ترأس الأنبا باسيليوس فوزى مطران، إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهى بكنيسة الأقباط الكاثوليك بكوم غريب.

شارك فى صلاة الذبيحة الإلهية الأب يوسف فوزى، راعى الكنيسة، وبعض الأخوات الراهبات، حيث قدم المطران صلاة القداس علي نية جميع الطلاب والطالبات الممتحنين من الإيبارشية، ومن الرعية خاصة، كما صلى الأنبا باسيليوس من أجل المتضررين من جراء الظروف التى خلفها وباء كورونا، من أجل الخدمة والقائمين عليها، متمنياً أن يكون قداسه المقبل مع أبناء الرعية.
 
ألقي نيافة الأنبا باسيليوس كلمة العظة حول إنجيل شفاء المخلع وقال أن المحبة التي لمسها المسيح يسوع في حاملي المخلع دفعته وحركته، لأن يتقدم بشفاءه للمريض.
 
وأضافهناك صعوبات كثيرة وانتقادات واجهت الرجال الأربعة فى طريق رسالتهم (حمل الرجل المخلع) إلا أن إيمانهم كان أقوى مؤكدًا أن يسوع يهتم أولاً بشفاء القلب، وشفاء الروح.

انبا باسيليوس

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