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مطار القاهرة يشغل 84 رحلة استثنائية من وإلى أوروبا وآسيا وأفريقيا

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:02 ص
مطار القاهرة يشغل 84 رحلة استثنائية من وإلى أوروبا وآسيا وأفريقيا مطار القاهرة-ارشيفيه
كتب أحمد مصطفى

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يشغل مطار القاهرة الدولى اليوم الإثنين 84 رحلة استثنائية على مدار اليوم ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع، تقل على متنها 6416 راكبا من العالقين سواء بمصر أو بالخارج.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات الوصول بالمطار، سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات وصول من عدة دول تصل إلى 40 رحلة على متنها 4879 راكب عائدين من عدة دول من بينها ، سلطنة عمان والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن واليمن وقطر ، تسيرها شركات طيران دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج، كما يغادر من مطار القاهرة 44 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية على متنها 1537.
 
وأشارت المصادر، إلى أن معدل التشغيل بدأ يتراجع بصورة ملحوظة بسبب قرب استئناف حركة الطيران مطلع يوليو القادم منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر" مما يعد مؤشر مهم على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة .
 
ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
 
 

مطار القاهرة

رحلات استثنائية

العالقين

كورونا

بضائع

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