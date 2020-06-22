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مطار القاهرة يسير رحلتين إلى كوالمبور والخرطوم

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:36 م
مطار القاهرة يسير رحلتين إلى كوالمبور والخرطوم مطار القاهرة-ارشيفيه
كتب أحمد مصطفى

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غادر مطار القاهرة اليوم الاثنين، رحلتين إلى كوالالمبور والخرطوم وعلى متنهما 431 عالق.
 
وقالت مصادر بالمطار، أن رحلة مصر للطيران غادرت القاهرة فى طريقها إلى كوالامبور وعلى متنها 301 عالق
، كما غادرت رحلة أخرى إلى الخرطوم وعلى متنها 130 عالق منذ تعليق حركة الطيران فى مارس الماضى.
 
ويشهد تشغيل الرحلات الإستثنائية حالة تراجع بعد إعلان العديد من دول إستئناف حركة الطيران الطبيعة فى الأول من يوليو المقبل كما أعلنت مصر مؤخرا.
 
جدير بالذكر أن كافة الركاب القادمين للمطارات المصرية يخضعون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
 
وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
 
 

مطار القاهرة

رحلات إستثنائية

إجلاء عالقين

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