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مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات من السعودية والإمارات والكويت تقل عالقين

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:24 م
مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات من السعودية والإمارات والكويت تقل عالقين مطار القاهرة-ارشيفيه
كتب أحمد مصطفى

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أستقبل مطار القاهرة الدولى عصر اليوم الإثنين 5 رحلات استثنائية قادمين من السعودية والإمارات والكويت وعلى متنهم 735 عالقا.
 
وقالت مصادر بمطار القاهرة أن المطار hستقبل 5 رحلات قادمة من الشارقة ودبى والرياض والكويت وجده على متنهم عدد من العالقين المصريين منذ تعليق حركة الطيران بسبب فيروس كورونا مارس الماضى.
 
هذا ويخضع الركاب القادمين على تلك الرحلات من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
 
وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
 
 

مطار القاهرة

رحلات إستثنائية

كورونا

وصول عالقين

الخليج

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